"Как болельщик я переживаю за свой родной город и команду "Факел", чтобы она не вылетела. Меня очень радует, что они закрепились. И как воспитанник "Спартака" хочу, чтобы "красно-белые" были на высоте. Учитывая, что я ещё играл за "Краснодар", мне будет приятно, если команда станет в этом сезоне чемпионом", - цитирует Шишкина источник.
"Краснодар" по итогам 18-ти туров имеет в своем активе 38 очков, что на два больше, чем у действующего чемпиона "Зенита". Московский "Спартак" под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает 5-е место. В активе "красно-белых" 30 очков. Воронежский "Факел" уверенно занимает 11-е место с 21-м очком. Отрыв от зоны вылета - 8 очков, от зоны стыковых матчей - 4.
Источник: "РБ Спорт"
Шишкин: мне будет приятно, если "Краснодар" станет чемпионом
Экс-защитник "Спартака" и сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Фото: Getty Images