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В "Тальересе" заявили, что больше не контактируют с "Краснодаром" на тему трансфера Бустоса

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Президент аргентинского клуба "Тальере" Андрес Фасси рассказал, что контакты с "Краснодаром" по поводу перехода форварда Науэля Бустоса на данный момент прекращены.
Фото: Getty Images
- Мы больше не контактируем с "Краснодаром" на тему трансфера Бустоса. На данный момент у нас ни одного предложения, которое было бы достойным игрока. Цифры сильно ниже. Но в футболе нет ничего невозможного. Все еще может поменяться.

Науэль Бустос, играющий на позиции форварда, является воспитанником "Тальереса". В 75 матчах за аргентинский клуб форвард забил 26 голов. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне 25-летний аргентинец провел за "Тальерес" 37 матчей и забил 11 мячей. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 4,2 миллиона евро.

Источник: Sport24

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