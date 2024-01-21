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Аршавин: Нино иногда будет выглядеть неуклюжим и непластичным, но станет главным центральным защитником "Зенита"

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Заместитель гендиректора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о бразильских новичках клуба - правом вингере Артуре и центральном защитнике Нино.
Фото: ФК "Зенит"
- Артура я не видел, только несколько эпизодов, но по цене и по тому объёму информации, как его покупали, он должен будет играть, безусловно. Нино удалось посмотреть чуть больше. Он иногда будет выглядеть неуклюжим, иногда его движения непластичные, но он всё с корнем обычно вырывает. Думаю, он будет главным центральным защитником "Зенита", - передаёт слова Аршавина Matchtv.ru.

В январе 2024 года петербургский "Зенит" приобрёл двух бразильских футболистов - 25-летнего правого вингера Артура из "Палмейраса" и 26-летнего центрального защитника Нино мз "Флуминенсе". Сумма трансферной компенсации, уплаченной сине-бело-голубыми, составила 15 миллионов евро за Артура и 5 миллионов евро за Нино. Также игроком "Зенита" за 9 миллионов евро стал левый вингер Педро из "Коринтианса", которому в феврале 2024 года исполнится 18 лет.

Зенит Артур Нино Аршавин
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