- Остаюсь ли на второй сбор? Будем разговаривать с Валерием Георгиевичем сегодня вечером. Перекинемся словами. Пока в подвешенном состоянии, не знаю дальнейшую судьбу. Но при любом итоге я благодарен "Ростову" за то, что взял меня на сборы и предоставил возможность участвовать в тренировочном процессе. Поступили, как говорится, по-земляцки. Как говорится, что-то надо отдать футболу, чтобы потом футбол что-то отдал тебе, - цитирует Глушакова Matchtv.ru.
Полузащитник Денис Глушаков, которому 27 января исполнится 37 лет, в сентябре 2023 года подписал контракт с костромским "Спартаком". В его составе хавбек провёл 7 матчей группы "Золото" дивизиона А Второй лиги, отличившись одной голевой передачей. Первый зимний тренировочный сбор Глушаков по согласованию с главным тренером "Ростова" и сборной России Валерием Карпиным провёл вместе с жёлто-синими, приняв участие в двух товарищеских матчах - в каждом из них футболист сыграл по одному тайму и не отметился результативными действиями.
Глушаков - о продолжении работы с "Ростовом": будем разговаривать с Карпиным
36-летний хавбек "Спартака" из Костромы Денис Глушаков ответил на вопрос о возможности продолжения тренировочной работы на сборах "Ростова".
Фото: ФК "Пари НН"