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Червиченко - о сорвавшемся переходе Тикнизяна: "Зенит" - могильщик русских игроков

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Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о сорвавшемся переходе Наира Тикнизяна из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
"Думаю, что Тикнизяну вообще не надо было туда переходить, потому что судьба многих показывает, что "Зенит" - могильщик русских игроков. Там делается ставка на бразильцев. Россиян покупают для комплекта, чтобы не пихали руководству, что играют только бразильцы. Нет у них игрового времени, теряют игровую практику", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Напомним, что Данил Круговой по окончании сезона перейдет из "Зенита" в ЦСКА свободным агентом, на его место петербургский клуб хотел приобрести защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, но трансфер сорвался. В текущем сезоне игрок сборной Армении провел за московский клуб 23 матча, отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы команда Михаила Галактионова сыграет с московским "Динамо" в рамках 19-го тура чемпионат России.

Тикнизян Локомотив Зенит
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