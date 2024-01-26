"Думаю, что Тикнизяну вообще не надо было туда переходить, потому что судьба многих показывает, что "Зенит" - могильщик русских игроков. Там делается ставка на бразильцев. Россиян покупают для комплекта, чтобы не пихали руководству, что играют только бразильцы. Нет у них игрового времени, теряют игровую практику", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что Данил Круговой по окончании сезона перейдет из "Зенита" в ЦСКА свободным агентом, на его место петербургский клуб хотел приобрести защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, но трансфер сорвался. В текущем сезоне игрок сборной Армении провел за московский клуб 23 матча, отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы команда Михаила Галактионова сыграет с московским "Динамо" в рамках 19-го тура чемпионат России.
Червиченко - о сорвавшемся переходе Тикнизяна: "Зенит" - могильщик русских игроков
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о сорвавшемся переходе Наира Тикнизяна из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"