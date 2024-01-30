По словам футбольного агента Карин Нир, его клиент Кингс Кангва заинтересовал ряд российских клубов, так как они на сегодняшний день находятся в процессе диалога по поводу возможного перехода полузащитника.
Агент также сообщил, что на 24-летнего замбийского футболиста также претендуют клубы из Швейцарии и Турции. Нир пообещал, что в ближайшие несколько дней будущее карьеры Кангва станет более ясным.
«Я не уверен, что игрок в итоге окажется в РПЛ. Но это возможно. Мы уважаем Россию», - передает слова агента Нира «Матч ТВ».
Агент нападающего "Црвены Звезды" Кангва Нир: возможно, что игрок окажется в РПЛ
Агент Кингса Кангва Карин Нир рассказал о возможности перехода своего клиента в один из клубов РПЛ.
Фото: Global Look Press