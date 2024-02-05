- Судя по первой части сезона, когда "Крылья Советов" находились на лидирующих позициях, ничего невозможного нет. В то же время они чётко понимают, что это сложно сделать, но есть к чему стремиться. Я считаю, что если войдут в шестёрку-пятёрку, это будет очень хороший результат. Сложно прогнозировать, но "Зенит" в итоге всё-таки займёт первое место. А за тройку будут конкурировать четыре-пять команд, - передаёт слова Бобра "Чемпионат".
Самарские "Крылья Советов" по результатам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги занимают в турнирной таблице шестое место, набрав 29 очков в 18 сыгранных матчах.
На отрезке с 7 тура по 13 тур волжане входили в тройку лидеров чемпионата, с 9 по 11 тур занимали в таблице РПЛ второе место. Текущее отставание "Крыльев Советов" от лидирующего "Краснодара" составляет 9 очков, от идущего вторым "Зенита" - 7 очков, от занимающего третью позицию московского "Динамо" - 3 очка.
Антон Бобёр: если "Крылья" войдут в шестёрку РПЛ - будет очень хороший результат. Первое место всё-таки займёт "Зенит"
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобёр оценил турнирные перспективы самарцев в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"