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Салихова - о Джикии: он и есть "Спартак", а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька

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Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о защитнике "красно-белых" Георгии Джикии.
Фото: "СЭ"
"Такие личности должны быть в клубе и после завершения карьеры. Он и есть "Спартак", а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька", - цитирует Салихову "СЭ".

Напомним, вчера, 5 февраля, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии заявил, что игрок, чей контракт истекает летом 2024 года, не останется в клубе, пока главным тренером команды остается Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В составе "красно-белых" футболист становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Салихова Джикия Спартак
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