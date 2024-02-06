– Мне жаль, что у Джикии сложилась такая ситуация в “Спартаке”. Для меня Георгий лидер. Поэтому в случае ухода красно-белые будут скучать по нему.
Ранее Вадим Шпинев, агент защитника московского “Спартака” Георгия Джикии, сообщил о том, что его клиент не останется в стане красно-белых, пока в команде на посту главного тренера будет работать Гильермо Абаскаль.
Напомним, действующее трудовое соглашение Джикии с московским “Спартаком” истекает в июне текущего года.
Источник: Sport24
Каррера – о ситуации Джикии в “Спартака”: красно-белые будут скучать по нему
Бывший главный тренер московского “Спартака” Массимо Каррера поделился мыслями о ситуации капитана красно-белых Георгия Джикии в команде.
Фото: ФК "Спартак"