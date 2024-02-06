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Каррера – о ситуации Джикии в “Спартака”: красно-белые будут скучать по нему

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Бывший главный тренер московского “Спартака” Массимо Каррера поделился мыслями о ситуации капитана красно-белых Георгия Джикии в команде.
Фото: ФК "Спартак"
– Мне жаль, что у Джикии сложилась такая ситуация в “Спартаке”. Для меня Георгий лидер. Поэтому в случае ухода красно-белые будут скучать по нему.

Ранее Вадим Шпинев, агент защитника московского “Спартака” Георгия Джикии, сообщил о том, что его клиент не останется в стане красно-белых, пока в команде на посту главного тренера будет работать Гильермо Абаскаль.

Напомним, действующее трудовое соглашение Джикии с московским “Спартаком” истекает в июне текущего года.

Источник: Sport24

Каррера Джикия Спартак Абаскаль
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