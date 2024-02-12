"Скорее всего, российский футбол - Европа, конечно же, решать нужно РФС, переходить в азиатскую конфедерацию или нет. Мое личное мнение: нам нужно оставаться в Европе. Я не понимаю, нас в Азии точно примут? Дадут нам играть там?" - цитирует Арутюнянца источник.
Напомним, ранее исполком РФС принял решение не выходить из состава УЕФА в пользу Азии несмотря на запрет на участие в международных турнирах под эгидой европейской ассоциации.
Последним новичком азиатской конфедерации является Футбольная ассоциация Северных Марианских Островов, присоединившаяся к АФК в 2020-м году.
Источник: "РБ Спорт"
Арутюнянц: российский футбол - Европа, нам нужно оставаться здесь
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц выступил против возможного перехода российского футбола в азиатскую конфедерацию.
Фото: ФК "Ростов"