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Арутюнянц: российский футбол - Европа, нам нужно оставаться здесь

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц выступил против возможного перехода российского футбола в азиатскую конфедерацию.
Фото: ФК "Ростов"
"Скорее всего, российский футбол - Европа, конечно же, решать нужно РФС, переходить в азиатскую конфедерацию или нет. Мое личное мнение: нам нужно оставаться в Европе. Я не понимаю, нас в Азии точно примут? Дадут нам играть там?" - цитирует Арутюнянца источник.

Напомним, ранее исполком РФС принял решение не выходить из состава УЕФА в пользу Азии несмотря на запрет на участие в международных турнирах под эгидой европейской ассоциации.

Последним новичком азиатской конфедерации является Футбольная ассоциация Северных Марианских Островов, присоединившаяся к АФК в 2020-м году.

Источник: "РБ Спорт"

Ростов Арутюнянц
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