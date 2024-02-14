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Агент Сафонов: весной в РПЛ Соболев забьет больше, чем Дзюба

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Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил нападающего "Спартака" Александра Соболева с форвардом "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Фото: "Чемпионат"
"Думаю, в весенней части чемпионата Соболев забьёт больше голов, чем Дзюба. Потому что в прошлом сезоне у Дзюбы залетало всё, а в этом он забил только четыре. Соболев моложе и, мне кажется, более результативный. К тому же ему сейчас нужно доказывать, чтобы играть в составе", - заявил Сафонов.

В первых 18-ти турах чемпионата России Александр Соболев принял участие в 15-ти матчах московского "Спартака" и записал на свой счет 3 гола. На счету воспитанника "красно-белых" Артема Дзюбы 4 забитых мяча в 16-ти матчах в составе "Локомотива". Контракт Дзюбы с "железнодорожниками" истекает в конце сезона.

"Спартак" и "Локомотив" соседствуют в турнирной таблице перед стартом весенней части чемпионата. "Локомотив" занимает 4-ю строчку с 31-м очком в 18-ти матчах. На счету "Спартака" - на 1 очко меньше. "Красно-белые" занимают 5-е место.

Источник: "legalbet"

Дзюба Соболев Спартак Локомотив
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