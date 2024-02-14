Нидерландский форвард московского "Спартака" Квинси Промес, осужденный амстердамским судом на 6 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков и участии в преступном сообществе, не фигурирует в запросах о выдаче в российских уполномоченных органах.
Как сообщает издание "ТАСС", со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, Промес не находится в международном розыске. Каких-либо обращений к Российской Федерации по его поводу тоже не поступало.
Ранее сообщалось, что Квинси Промес может быть арестован и передан Нидерландам, если прибудет в одну из стран Евросоюза, либо в страну, у которой есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами. Россия, по словам юристов, не подписывала такого соглашения, но может рассмотреть запрос с выдачей, если таковой поступит.
В московском "Спартаке" уже заявили, что приговор не является окончательным, а адвокаты Промеса будут обжаловать это решение.
ТАСС: Россия не получала запрос о выдаче вингера "Спартака" Промеса
Нидерландская сторона не обращалась к России с просьбой о выдаче футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: Global Look Press