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ТАСС: Россия не получала запрос о выдаче вингера "Спартака" Промеса

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Нидерландская сторона не обращалась к России с просьбой о выдаче футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: Global Look Press
Нидерландский форвард московского "Спартака" Квинси Промес, осужденный амстердамским судом на 6 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков и участии в преступном сообществе, не фигурирует в запросах о выдаче в российских уполномоченных органах.

Как сообщает издание "ТАСС", со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, Промес не находится в международном розыске. Каких-либо обращений к Российской Федерации по его поводу тоже не поступало.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес может быть арестован и передан Нидерландам, если прибудет в одну из стран Евросоюза, либо в страну, у которой есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами. Россия, по словам юристов, не подписывала такого соглашения, но может рассмотреть запрос с выдачей, если таковой поступит.

В московском "Спартаке" уже заявили, что приговор не является окончательным, а адвокаты Промеса будут обжаловать это решение.

Спартак Промес
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