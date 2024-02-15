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Агент Мартинса: может ли игрок покинуть "Спартак" этой зимой? Все возможно

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Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса, сказал, что его клиент может покинуть клуб зимой.
Фото: ФК "Спартак"
"Может ли Мартинс покинуть "Спартак" этой зимой? Все возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас", - цитирует Боннефона Sport24.

В текущем сезоне Мартинс провел за "Спартак" 24 матча и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 4,5 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Мартинс Российские трансферы
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