"Может ли Мартинс покинуть "Спартак" этой зимой? Все возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас", - цитирует Боннефона Sport24.
В текущем сезоне Мартинс провел за "Спартак" 24 матча и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 4,5 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.
Агент Мартинса: может ли игрок покинуть "Спартак" этой зимой? Все возможно
Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса, сказал, что его клиент может покинуть клуб зимой.
Фото: ФК "Спартак"