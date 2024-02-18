- Считаю, что нам противостояли команды достаточно хорошего уровня. За исключением, может быть, "Сантоса", который не привёз основной состав. Поэтому турнир получился интересный. Достаточно хорошая организация, приятно, что к последнему дню ещё и ощутимая поддержка появилась в виде болельщиков: пришло немало народу. Что касается нашей игры, то задача ставилась победить в турнире через подготовку. Но главным было получить нагрузку, что мы и делали - практически каждый день проводили по два тренировочных занятия, - передают слова Тимощука "Известия".
Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" стал победителем межсезонного тренировочного Кубка равноправия с участием четырёх клубов из разных государств. Сине-бело-голубые одержали победы во всех трёх матчах турнира, последовательно обыграв катарский "Аль-Духаиль" (2:0), китайский "Шанхай Шэньхуа" под руководством российского главного тренера Леонида Слуцкого (6:0) и бразильский "Сантос" (4:1).
По итогам осенней части сезона действующий чемпион России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет для сине-бело-голубых 2 очка.
Тимощук: на Кубке равноправия "Зениту" противостояли команды хорошего уровня. За исключением, может быть, "Сантоса"
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук оценил межсезонный турнир Кубок равноправия с участием сине-бело-голубых, катарского "Аль-Духаиля", китайского "Шанхай Шэньхуа" и бразильского "Сантоса".
Фото: ФК "Зенит"