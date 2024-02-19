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Семак: мы давали Ренану шанс, но надежности именно в оборонительных действиях Роберту не хватало

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о Роберте Ренане.
Фото: ФК "Зенит"
"В прогрессе того же Ренана я не сомневаюсь. У него не получилось, потому что давление, связанное с результатом, да еще и в другой стране — это очень непростая ситуация для молодого игрока. Ее нужно выдержать. Мы со своей стороны давали ему шанс, но надежности именно в оборонительных действиях Роберту не хватало", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Ренан присоединился к "Зениту" из "Коринтианса" в качестве свободного агента зимой 2023 года. За все время защитник провел за петербургский клуб 18 матчей и не отметился голевыми действиями. В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" отдали бразильца в аренду в "Интернасьонал" с последующим правом выкупа. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 9 миллионов евро. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.

Семак Ренан Зенит
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