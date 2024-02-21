"Сафонов - как сидр, нельзя передержать". Михаил Кержаков сравнил вратарей РПЛ с крепкими напитками

- Нигматуллин - он же как вино. Мы все как вино. У всех в разное время наступает момент, чтобы раскрыться. А кто тогда Сафонов? Сафонов - сидр. Нельзя передержать, а то забродит, - цитирует Кержакова "Чемпионат".
32-летний вратарь Артур Нигматуллин с июля 2021 года выступает за "Пари Нижний Новгород" и в нынешнем сезоне получил первый в карьере вызов на тренировочный сбор сборной России.
24-летний голкипер Матвей Сафонов является воспитанником академии "Краснодара" и с начала карьеры выступает за "быков", в составе сборной России дебютировал в июне 2021 года.
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Фото: РФС