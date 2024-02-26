"Игроки в возрасте Дзюбы уже идеально знают свой организм. В первой части сезоне он мог немного сэкономить силы, чтобы выйти на пик формы ближе к развязке чемпионата. 4 мяча - маловато для нападающего его уровня. Весной Дзюба должен забить больше, чем в первой части сезона", - заявил Мостовой.
Артем Дзюба записал на свой счет 4 гола в 16-ти матчах чемпионата России в составе "Локомотива" в первой части сезона. Больше него в составе "железнодорожников" забил только защитник Наир Тикнизян - 6 голов. По итогам 18-ти туров "Локомотив" с 31-м очком занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от "Динамо" составляет 1 очко, от "Зенита" - 5 очков, лидирующий "Краснодар" опережает "Локо" на 7 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Дзюба идеально знает свой организм. Весной он должен забить больше, чем в первой части сезона
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в весенней части РПЛ.
Фото: РИА Новости