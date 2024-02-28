Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:00
НаполиНе начат
Интер
22:45
АталантаНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
22:30
Лидс ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
22:45
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
22:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
23:00
СаутгемптонНе начат

Литвинов: конечно, хочу, чтобы Джикия остался в "Спартаке". Надеюсь спустя время вспоминать об этой истории с улыбкой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опорный полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о ситуации с непродлением контракта капитана красно-белых центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
- Мне тяжело это обсуждать. Наверное, то, что происходит в команде, должно в ней и оставаться. Здесь получилось немного по-другому. Надеюсь, спустя время об этой истории мы будем вспоминать с улыбкой. Конечно, я хочу, чтобы Джикия остался в "Спартаке", - передаёт слова Литвинова Sports.ru.

30-летний центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия, выступающий за красно-белых с января 2017 года, в текущем сезоне утратил место в основном составе. Футболист провёл в осенней части сезона 9 матчей за клуб во всех турнирах и не выходил на поле после 4 октября (в РПЛ - после 2 сентября). Действующий контракт Джикии истекает по завершении текущего сезона, игрок не получал от клуба предложения о его продлении.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что предложения о продлении контракта Джикии со стороны "Спартака" не последует, пока его главным тренером является 34-летний испанец Гильермо Абаскаль.

Спартак Джикия Абаскаль Литвинов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится