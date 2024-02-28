- Мне тяжело это обсуждать. Наверное, то, что происходит в команде, должно в ней и оставаться. Здесь получилось немного по-другому. Надеюсь, спустя время об этой истории мы будем вспоминать с улыбкой. Конечно, я хочу, чтобы Джикия остался в "Спартаке", - передаёт слова Литвинова Sports.ru.
30-летний центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия, выступающий за красно-белых с января 2017 года, в текущем сезоне утратил место в основном составе. Футболист провёл в осенней части сезона 9 матчей за клуб во всех турнирах и не выходил на поле после 4 октября (в РПЛ - после 2 сентября). Действующий контракт Джикии истекает по завершении текущего сезона, игрок не получал от клуба предложения о его продлении.
Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что предложения о продлении контракта Джикии со стороны "Спартака" не последует, пока его главным тренером является 34-летний испанец Гильермо Абаскаль.
Литвинов: конечно, хочу, чтобы Джикия остался в "Спартаке". Надеюсь спустя время вспоминать об этой истории с улыбкой
Опорный полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о ситуации с непродлением контракта капитана красно-белых центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"