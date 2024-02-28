"Сборы подходят к концу. Мы провели качественные сборы. В хорошем моральном и физическом состоянии подходим к сезону. Готовы отдать себя полностью, чтобы сохранить прописку в РПЛ. До зимней паузы у нас, может, пропал менталитет победителей. Играли хорошо и зрелищно часто, но чего?то не хватало. Не знаю, чего. Это сейчас неинтересно", - цитирует Аванесяна "Матч ТВ".
В текущем сезоне Аванесян провел за "Балтику" 10 матчей и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 200 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров калининградский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. "Балтика" сыграет с "Сочи", которое занимает последнее место в таблице, в рамках 19-го тура РПЛ. Калининградский клуб сыграл вничью с "Локомотивом" 2:2 в первом матче плей-офф Кубка России.
Полузащитник "Балтики" Аванесян: готовы отдать себя полностью, чтобы сохранить прописку в РПЛ
Полузащитник "Балтики" Тигран Аванесян высказался о целях команды на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Балтика"