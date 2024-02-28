Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
1 - 5 1 5
Наполи2 тайм
Интер
22:45
АталантаНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
22:30
Лидс ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
22:45
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
22:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
23:00
СаутгемптонНе начат

Полузащитник "Балтики" Аванесян: готовы отдать себя полностью, чтобы сохранить прописку в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Балтики" Тигран Аванесян высказался о целях команды на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Балтика"
"Сборы подходят к концу. Мы провели качественные сборы. В хорошем моральном и физическом состоянии подходим к сезону. Готовы отдать себя полностью, чтобы сохранить прописку в РПЛ. До зимней паузы у нас, может, пропал менталитет победителей. Играли хорошо и зрелищно часто, но чего?то не хватало. Не знаю, чего. Это сейчас неинтересно", - цитирует Аванесяна "Матч ТВ".

В текущем сезоне Аванесян провел за "Балтику" 10 матчей и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 200 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров калининградский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. "Балтика" сыграет с "Сочи", которое занимает последнее место в таблице, в рамках 19-го тура РПЛ. Калининградский клуб сыграл вничью с "Локомотивом" 2:2 в первом матче плей-офф Кубка России.

Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится