- Футбол не всегда справедлив. Но в том, что "Зенит" идёт вторым, виноваты только мы: нельзя было проигрывать "Динамо", "Локомотиву" и "Оренбургу". Если ты столько проигрываешь в первом круге, то недостоин лидерства. "Краснодар" ни разу не проиграл дома - в этом главное отличие между нами, - передаёт слова Кассьерры Sports.ru.
Перед весенним рестартом сезона-2023/2024 "Зенит" из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице, набрав в осенней части 36 очков в 18 матчах и уступая 2 очка "Краснодару". Сине-бело-голубые потерпели до зимнего перерыва в Российской премьер-лиге четыре поражения - от московских "Динамо" (2:3) и "Локомотива" (1:2) на своём поле, а также от "Оренбурга" (1:3) и вновь "Локомотива" (1:3) на выезде.
Кассьерра: футбол не всегда справедлив. Но в том, что "Зенит" идёт вторым, виноваты только мы
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра высказался о причинах того, что сине-бело-голубые уступили "Краснодару" первую строчку турнирной таблицы по итогам осенней части сезона.
Фото: ФК "Зенит"