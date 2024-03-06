- Нравилось быть главным, но стало интересно поработать с Карпиным. Многое для себя почерпнул. Он сильнейший тактик, аналитик. Харизматичный, умело мотивирует ребят, футболисты его уважают. На одной волне с ними, понимает их проблемы. Чем еще удивлял? Феноменальной физической формой. Помню, играли на сборах наш тренерский штаб против штаба из "Кайрата". Георгич был лучшим, наклепал кучу голов, - приводит слова Маслова Sport24.
55-летний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин занял эту должность в декабре 2017 года. В августе 2021 года специалист покинул жёлто-синих в связи с назначением в сборную России, но в марте 2022 года вернулся в клуб на правах совмещения.
Под руководством Карпина "Ростов" занимал четвёртое и пятое места в чемпионате России, что является вторым и третьим результатом в клубной истории. В текущем сезоне жёлто-синие идут на десятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 24 очка в 19 матчах. В 19 туре РПЛ "Ростов" обыграл на своём поле "Крылья Советов" (2:0).
Экс-тренер "Ростова" Маслов: Карпин - сильнейший тактик, аналитик. Играли штабом с "Кайратом" - наклепал кучу голов
Экс-тренер "Ростова" Александр Маслов рассказал о работе под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"