- Виктор точно не боится конкуренции, потому что конкуренция — это нормальное явление в футболе. Только в ней можно прибавлять и становится лучше. Умар Сако — достойный конкурент, но Витя также будет показывать свой максимум.
В нынешнем сезоне центральный защитник Виктор Мелехин сыграл за "Ростов" 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Действующий контракт 20-летнего футболиста с ростовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Отметим, что Мелехин отбывал дисквалификацию в РПЛ из-за красной карточки и пропустил последние игры команды. Его место на поле занял новичок Умар Сако.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Мелехин не боится конкуренции с Сако
Агент защитника "Ростова" Виктора Мелехина Антон Железняков рассказал, что его клиент не боится конкуренции.
Фото: ФК "Ростов"