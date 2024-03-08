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Агент: Мелехин не боится конкуренции с Сако

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Агент защитника "Ростова" Виктора Мелехина Антон Железняков рассказал, что его клиент не боится конкуренции.
Фото: ФК "Ростов"
- Виктор точно не боится конкуренции, потому что конкуренция — это нормальное явление в футболе. Только в ней можно прибавлять и становится лучше. Умар Сако — достойный конкурент, но Витя также будет показывать свой максимум.

В нынешнем сезоне центральный защитник Виктор Мелехин сыграл за "Ростов" 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Действующий контракт 20-летнего футболиста с ростовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Отметим, что Мелехин отбывал дисквалификацию в РПЛ из-за красной карточки и пропустил последние игры команды. Его место на поле занял новичок Умар Сако.

Источник: "РБ Спорт"

Мелехин Ростов Сако
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