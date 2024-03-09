"Очень обидно за "Краснодар", но они сами виноваты – слишком рано поверили в себя. Пока что против "Рубина", что сегодня игра оставляет желать лучшего у "быков". Первый тайм они полностью провалили. Удивительно, что во втором они возили "Ростов" вдесятером, это дорогого стоит. В целом страшного ничего не произошло, но так очки отдавать нельзя. Интрига по-прежнему жива, думаю. Все может быть", - заявил Мостовой.
"Краснодар" потерпел поражение (1:2) от "Ростова" в матче 20-го тура Премьер-лиги. С 49-й минуты "быки" играли в меньшинстве после удаления вингера Олусегуна. В первых двух официальных матчах календарного года "Краснодар" набрал всего 1 очко - в прошлом туре с "Рубином" была зафиксирована ничья 1:1.
"Горожане" по-прежнему занимают 1-е место в турнирной таблице РПЛ, однако ситуация может измениться уже завтра. "Зенит" обойдет "Краснодар" на 1 очко в случае победы в матче 20-го тура над "Уралом".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: очень обидно за "Краснодар", но они сами виноваты
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру "Краснодара" в первых двух матчах весенней части РПЛ.
Фото: "Чемпионат"