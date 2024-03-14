Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
15:30
СочиНе начат
Спартак
18:00
ОренбургНе начат
Локомотив
18:00
БалтикаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
20:45
МиланНе начат
Вильярреал
20:45
МарсельНе начат
Рейнджерс
20:45
БенфикаНе начат
Вест Хэм
20:45
ФрайбургНе начат
Аталанта
23:00
СпортингНе начат
Байер
23:00
КарабахНе начат
Ливерпуль
23:00
СпартаНе начат
Брайтон
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
20:45
Маккаби ХайфаНе начат
ПАОК
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Фенербахче
20:45
ЮнионНе начат
Виктория П
20:45
СерветтНе начат
Маккаби
23:00
ОлимпиакосНе начат
Брюгге
23:00
МольдеНе начат
Астон Вилла
23:00
АяксНе начат
Лилль
23:00
ШтурмНе начат

Кечинов: если Промес виновен, если все доказано, он будет за это отвечать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Многократный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов поделился с Rusfootball.info своим мнением по поводу ситуации с нападающим "красно-белых" Квинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"
- Это футболист "Спартака", и мы за него переживаем. Но, если он совершил преступление, он будет отвечать. Если, конечно же, там всё доказано, если он виновен в этом. Больше мне сказать нечего, я в этих делах особо не понимаю.
- Верите, что Промес еще сыграет за "Спартак"?
- Ситуация очень сложная. Как здесь можно загадывать? Конечно, хотелось бы, чтобы он еще поиграл.
- Какой след он оставил в истории команды?
- Он много радости доставил болельщикам. Понятно, что Промес немало сделал для "Спартака". Но, к сожалению не очень много титулов было завоёвано в тот период, когда он играл. Но его личный вклад для популяризации команды, конечно, очень весомый.

Алина Гущина, Rusfootball.info

Промес Кечинов Спартак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится