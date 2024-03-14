- Это футболист "Спартака", и мы за него переживаем. Но, если он совершил преступление, он будет отвечать. Если, конечно же, там всё доказано, если он виновен в этом. Больше мне сказать нечего, я в этих делах особо не понимаю.
- Верите, что Промес еще сыграет за "Спартак"?
- Ситуация очень сложная. Как здесь можно загадывать? Конечно, хотелось бы, чтобы он еще поиграл.
- Какой след он оставил в истории команды?
- Он много радости доставил болельщикам. Понятно, что Промес немало сделал для "Спартака". Но, к сожалению не очень много титулов было завоёвано в тот период, когда он играл. Но его личный вклад для популяризации команды, конечно, очень весомый.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Кечинов: если Промес виновен, если все доказано, он будет за это отвечать
Многократный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов поделился с Rusfootball.info своим мнением по поводу ситуации с нападающим "красно-белых" Квинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"