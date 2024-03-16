"Я считаю, что эксперимент неудачный. Потому что это не информативно, это ни для чего не надо. Для чего это нужно? Сказать, что я изменил решение, потому что это 11-метровый удар? Это не то место, где нужно объяснять детали, да и арбитру это ни к чему", - цитирует Федотова Metaratings.
Впервые главный арбитр объявил свое решение в матче 20-го тура между "Локомотивом" и "Сочи" (2:2). Сергей Чебан объявил о красной карточке для нападающего южан Серхио Кордовы, а позже отменил гол Сергея Пиняева. Арбитры не могут объявлять решение на всех стадионах РПЛ, так как некоторые из них недостаточно оснащены технически. После зимней паузы в российский чемпионат вернулись офсайдные линии, которые помогают видео ассистентам определять положение вне игры.
Игорь Федотов: объявление судьей своего решения - эксперимент неудачный, потому что это не информативно
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о нововведении, в соответствии с которым судьи начали озвучивать свое решение после просмотра VAR.
Фото: РФС