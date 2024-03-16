"В чемпионате Азербайджана у "Карабаха" большой задел, они лидируют с большим отрывом. Поэтому мы попросили руководство клуба отпустить Андрея раньше. 16 марта ему должны сказать, отпустят его или нет и могут ли они обойтись без него", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Андрей Лунёв провел за азербайджанский "Карабах" 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей и восемь раз сохранил свои ворота сухими. Ранее голкипер выступал за немецкий "Байер", "Уфу", "Торпедо" и петербургский "Зенит". После 26-ти сыгранных туров команда российского вратаря лидирует в турнирной таблице чемпионата Азербайджана и опережает ближайшего преследователя "Сумгаит" на 24 очка. Азербайджанский клуб вылетел от "Байера" из Лиги Европы, уступив немецкому клубу в 1/8 финала с общим счетом 4:5.
Кафанов: в чемпионате Азербайджана "Карабах" лидирует с большим отрывом, поэтому мы попросили отпустить Лунева раньше
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о вызове голкипера "Карабаха" Андрея Лунева в сборную России.
Фото: РФС