- Я пока не готов ничего говорить о моём уходе из "Краснодара". Я принял для себя решение, что в ближайшее время не будет никаких интервью на эту тему, - передаёт слова Ивича "РБ Спорт".
13 марта официальный телеграм-канал "Краснодара" объявил о расторжении контракта с 46-летним сербским главным тренером Владимиром Ивичем. Днём ранее "быки" под руководством Ивича уступили на выезде подмосковным "Химкам" (0:2) в рамках первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России и покинули турнир.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги чёрно-зелёные находятся на втором месте с 39 очками в 20 матчах, отставая на 1 очко от лидирующего "Зенита". В двух весенних матчах РПЛ "Краснодар" набрал 1 очко из 6 возможных.
Ивич отреагировал на вопрос о своём уходе из "Краснодара"
Экс-главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич ответил на вопрос о расторжении контракта с "быками".
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