Матчи Скрыть

Ивич отреагировал на вопрос о своём уходе из "Краснодара"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич ответил на вопрос о расторжении контракта с "быками".
Фото: РИА Новости
- Я пока не готов ничего говорить о моём уходе из "Краснодара". Я принял для себя решение, что в ближайшее время не будет никаких интервью на эту тему, - передаёт слова Ивича "РБ Спорт".

13 марта официальный телеграм-канал "Краснодара" объявил о расторжении контракта с 46-летним сербским главным тренером Владимиром Ивичем. Днём ранее "быки" под руководством Ивича уступили на выезде подмосковным "Химкам" (0:2) в рамках первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России и покинули турнир.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги чёрно-зелёные находятся на втором месте с 39 очками в 20 матчах, отставая на 1 очко от лидирующего "Зенита". В двух весенних матчах РПЛ "Краснодар" набрал 1 очко из 6 возможных.

Краснодар Владимир Ивич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится