"Хорошие соперники, классная проверка нас ждёт. Сербы – это прекрасный уровень, ждём отличных матчей", - приводит слова Захаряна "РИА Новости".
Напомним, что завтра, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией в 20:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе московского "Динамо". 25-го числа национальная команда сыграет с Парагваем. В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей, одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.
Захарян: классная проверка нас ждёт, сербы - это прекрасный уровень
Полузащитник сборной России Арсен Захарян высказался о предстоящем матче с Сербией.
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