"Видно, что Арсен в порядке. Мы видим его высокий уровень. Арсен что-то рассказывает про Испанию, но подробности его историй пусть останутся внутри команды", - цитирует Горшкова Metaratings.
Сегодня, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией в 20:00 по московскому времени на стадионе "Динамо". Арсен Захарян перешел из состава "бело-голубых" в испанский "Реал Сосьедад" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне россиянин провел за клуб 31 матч и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. После 29-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Испанский клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив французскому "ПСЖ" с общим счетом 1:4 в 1/8 финала турнира.
Горшков: Захарян в порядке, мы видим его высокий уровень
Защитник "Крыльев Советов" и сборной России Юрий Горшков рассказал о форме полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна.
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