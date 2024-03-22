"Хороший матч, мы выиграли. У Сербии было удаление, а вдесятером всегда тяжело играть. Какой настрой на матч с Парагваем? Боевой, мы хотим выиграть", - цитирует Черникова "РБ Спорт".
Вчера, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче со счетом 4:0. 25-го числа национальная команда России встретится с Парагваем на стадионе московского "Динамо". В текущем сезоне Александр Черников провел за "Краснодар" 25 матчей и отметился одним забитым голом. На счету полузащитника один матч за сборную России. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают втрое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 39 очков.
Черников: настрой на матч с Парагваем боевой, хотим выиграть
Полузащитник "Краснодара" и сборной России Александр Черников высказался о предстоящем матче со сборной Парагвая.
Фото: ФК "Краснодар"