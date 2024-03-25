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Ивич - о возможном назначении в московский "Спартак": сейчас я отдыхаю с семьей. Посмотрим

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Экс-главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал возможное назначение в московский "Спартак".
Фото: РИА Новости
"Спартак"? Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьей. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим", - цитирует Ивича "РБ Спорт".

Напомним, 13 марта "Краснодар" объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

Сербский специалист возглавил "быков" с января прошлого года. Под руководством 46-летнего серба краснодарцы дошли до финала Кубка России в сезоне 2022/2023 и лидировали в турнирной таблице РПЛ большую часть сезона текущего.

Владимир Ивич Спартак Краснодар
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