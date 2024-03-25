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Хлусевич рассказал, почему не стал меняться футболками с игроками сборной Сербии

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Защитник сборной России Даниил Хлусевич рассказал, что захотел оставить себе новую футболку национальной команды.
Фото: Чемпионат.com
"Я ни с кем не менялся футболками из сборной Сербии. Все-таки новые футболки, нужно себе оставить", - приводит ТАСС слова Хлусевича.

Напомним, 10 марта сборная России представила новые комплекты игровой формы от производителя J?gel. В четверг, 21 марта, национальная команда провела первый матч в новой форме. В рамках товарищеской встречи на "ВТБ-Арене" в Москве подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Сербии со счетом 4:0.

Даниил Хлусевич Сборная России Сборная Сербии Товарищеские матчи
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