"Я ни с кем не менялся футболками из сборной Сербии. Все-таки новые футболки, нужно себе оставить", - приводит ТАСС слова Хлусевича.
Напомним, 10 марта сборная России представила новые комплекты игровой формы от производителя J?gel. В четверг, 21 марта, национальная команда провела первый матч в новой форме. В рамках товарищеской встречи на "ВТБ-Арене" в Москве подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Сербии со счетом 4:0.
Хлусевич рассказал, почему не стал меняться футболками с игроками сборной Сербии
Защитник сборной России Даниил Хлусевич рассказал, что захотел оставить себе новую футболку национальной команды.
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