- Я совсем не удивлюсь, если "Спартак" отправит Абаскаля в отставку и сменит тренера. Нет никакого просвета. Его решения не приносят пользу команде. Например, задвинутые на вторые роли лидеры красно-белых. Положительный исход в игре достигается больше из-за того, что соперник позволяет себя победить, а не из-за того, что "Спартак" лучше выглядит. На мой взгляд, эксперимент с Абаскалем был прикольным. Могло получиться, но не получилось. Гильермо уже ничего не надо исправлять, ему надо себе искать новую работу, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Испанский 34-летний главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль занимает эту должность с июня 2022 года. В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые занимают шестое место с 31 набранным очком в 20 сыгранных матчах. В трёх мартовских играх 2024 года московский клуб сыграл выездную ничью с "Зенитом" (0:0), уступил дома "Факелу" (0:2) и обыграл на своём поле "Оренбург" в матче плей-офф Кубка России (3:1).
Первый сезон под руководством Абаскаля "Спартак" завершил на третьем месте в чемпионате России.
Червиченко: эксперимент с Абаскалем в "Спартаке" был прикольным. Ему не надо ничего исправлять, надо искать себе работу
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
Фото: МатчТВ