"Кого назову сейчас лучшим нападающим в РПЛ? Кордобу. Причем с отрывом. У него нет слабых мест. Практически идеальный форвард. На второе место поставлю Тюкавина", - цитирует Панченко "СЭ".
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона российской Премьер-лиги. На счету колумбийца 9 забитых мячей, что на 6 меньше, чем у лидирующего в гонке снайперов форварда "Зенита" Матео Кассьерры. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин также записал на свой счет 9 голов. Помимо этого в активе Тюкавина 7 голевых передач.
Виктор Панченко: лучший нападающий РПЛ - Кордоба. Причем с отрывом
Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко рассказал, кого считает лучшими нападающими РПЛ прямо сейчас.
Фото: Global Look Press