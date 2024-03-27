Футболист «Сочи» Дмитрий Чистяков поделился своими мыслями относительно работы главного тренера команды Роберта Морено. По словам Чистякова, ему нравится находиться в городе Сочи, его привлекает южный климат, горы и море, однако лучшим для себя местом он все равно считает Санкт-Петербург. Дмитрий отметил, что у Морено есть четкий стиль в футболе, который он пытается донести дл игроков.
«Испанский стиль — высокий прессинг, выход из обороны через пас. Мне нравится играть так, уверен, что ребятам также нравится этот футбол. К этому нужно привыкать, с каждой игрой и тренировкой прибавляем», - передает слова Чистякова «Матч ТВ».
Чистяков – о работе Морено в "Сочи": мне нравится его стиль футбола
Игрок «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о работе наставника команды испанского специалиста Роберта Морено.
Фото: ФК "Сочи"