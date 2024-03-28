"Думаю, что игра будет низовая. Промеса до сих пор нет, а без него "Спартаку" не даются голы в чемпионате. Команда забила ноль мячей, моментов практически нет. И что делать? "Урал", который идет в зоне стыков, агрессивно выйдет на поле, чтобы умирать", - цитирует Мора "РБ Спорт".
Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск. Московский клуб перестал выплачивать своему игроку зарплату. В текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами в 21-м матче во всех турнирах. Контракт игрока с "красно-белыми" истекает в конце текущего сезона.
Мор: без Промеса "Спартаку" не даются голы в чемпионате
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"