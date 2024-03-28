"В первой части чемпионата мы увидели, что Смолова могут использовать не только на позиции нападающего. У Федора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов еще себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Федор еще может принести пользу "Динамо", - приводит слова Точилина "РБ Спорт".
Федор Смолов в текущем сезоне провел 24 матча в составе московского "Динамо" и отметился 5-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. "Бело-голубые" сыграют с "Ростовом" в 22-м туре РПЛ, матч состоится завтра, 29-го марта в 19:30 по московскому времени.
Точилин: Смолов еще себя проявит, он способен приносить пользу "Динамо"
Российский тренер Александр Точилин высказался об игроке московского "Динамо" Федоре Смолове.
Фото: ФК "Динамо"