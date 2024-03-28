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Газзаев: продлить контракт с Федотовым будет правильным решением

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Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался относительно возможного продления контракта с нынешним главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым.
Фото: "Чемпионат"
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился своими соображениями относительно потенциального продления трудового соглашения между «армейцами» и нынешним главным тренером команды Владимиром Федотовым. По словам Газзаева, если тренер показывает результат, то он все делает правильно, а у Федотова в прошлом году были победа в Кубке России и серебряные медали РПЛ.

«Федотов достаточно успешно работает, дает результаты — это самое главное для тренера. Мы видим поступательное движение, поэтому мне кажется, что продление будет абсолютно правильным решением», - передает слова Газзаева «СЭ».

ЦСКА Владимир Федотов Валерий Газзаев
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