Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился своими соображениями относительно потенциального продления трудового соглашения между «армейцами» и нынешним главным тренером команды Владимиром Федотовым. По словам Газзаева, если тренер показывает результат, то он все делает правильно, а у Федотова в прошлом году были победа в Кубке России и серебряные медали РПЛ.
«Федотов достаточно успешно работает, дает результаты — это самое главное для тренера. Мы видим поступательное движение, поэтому мне кажется, что продление будет абсолютно правильным решением», - передает слова Газзаева «СЭ».
Газзаев: продлить контракт с Федотовым будет правильным решением
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался относительно возможного продления контракта с нынешним главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым.
Фото: "Чемпионат"