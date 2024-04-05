"Зенит" сейчас во всем превосходит "Спартак"? Да, превосходит без сомнений. В зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки. А Семак хорошо знает наши условия", - заявил Сёмин.
Сине-бело-голубые одержали волевую победу над "Спартаком" (1:2) в первом матче полуфинала Кубка России, уступая по ходу встречи. Два гола записал на свой счет новобранец питерцев Педро. Выступление 18-летнего бразильца оценил его соотечественник Нино, оценив его перспективы.
Ответная игра между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 17 апреля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
Источник: "Евро-футбол.ру"
Юрий Сёмин: "Зенит" сейчас во всем превосходит "Спартак"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин отметил превосходство "Зенита" над "Спартаком" во всех аспектах игры.
Фото: РПЛ