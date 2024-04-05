"Этот матч всегда многое значит, "Спартак" - наш принципиальный соперник. Это старейшее дерби страны. "Динамо" будет играть на победу. По турнирной ситуации очевидно, что нам необходимо побеждать", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
"Динамо" сыграет со "Спартаком" в рамках 23-го тура РПЛ, встреча состоится 7-го апреля в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура "бело-голубые" занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков. "Красно-белые" располагаются на шестом месте с 32-мя очками. В первом круге подопечные Гильермо Абаскаля обыграли команду Марцела Лички с минимальным счетом, единственным забитым мячом в том матче отметился Тео Бонгонда.
Пивоваров - об игре со "Спартаком": по турнирной ситуации очевидно, что нам необходимо побеждать
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"