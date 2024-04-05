"Очень здорово, что у меня есть возможность сравнить какие?то вещи с тем, как устроено в Колумбии. Не могу сказать, что в Колумбии много стереотипов о России. Только если о погоде. В остальном испытываю гордость от того, что являюсь частью "Балтики", - цитирует Андраде Metaratings.
Кевин Андраде перешел в калининградскую "Балитку" из колумбийской "Америки" в зимнее трансферное окно за 400 тысяч евро. Центральный защитник провел за калининградский клуб пять матчей и не отметился результативными действиями. После 21-го сыгранного клуба команда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков. "Балтика" уступила московскому ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1, единственный забитый мяч на свой счет записал Давилла.
Андраде: испытываю гордость от того, что являюсь частью "Балтики"
Защитник "Балтики" Кевин Андраде рассказал о своих первых впечатлениях от перехода в российский клуб.
Фото: ФК "Балтика"