"Михаил Михайлович Галактионов — главный тренер и в плановом режиме руководит подготовкой команды к предстоящим играм", - цитирует Нагорных "РБ Спорт".
После поражения от "Урала" в Пути регионов Кубка России (0:1) главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что планирует инициировать встречу с руководством клуба, в СМИ появилась информация о скорой отставке специалиста. После 21-го сыгранного тура "железнодорожники" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.
Нагорных: Галактионов в плановом режиме руководит подготовкой команды к предстоящим играм
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о главном тренере Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"