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Нагорных: Галактионов в плановом режиме руководит подготовкой команды к предстоящим играм

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о главном тренере Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Михаил Михайлович Галактионов — главный тренер и в плановом режиме руководит подготовкой команды к предстоящим играм", - цитирует Нагорных "РБ Спорт".

После поражения от "Урала" в Пути регионов Кубка России (0:1) главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что планирует инициировать встречу с руководством клуба, в СМИ появилась информация о скорой отставке специалиста. После 21-го сыгранного тура "железнодорожники" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.

Юрий Нагорных Локомотив Михаил Галактионов
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