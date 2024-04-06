Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 1 1 1
Крылья СоветовПерерыв
Нижний Новгород
16:30
КраснодарНе начат
Ростов
20:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
0 - 2 0 2
Шинник2 тайм
Акрон
16:00
ТорпедоНе начат
Ленинградец
16:00
АланияНе начат
КАМАЗ
16:30
ВолгарьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Манчестер Сити1 тайм
Эвертон
17:00
БёрнлиНе начат
Вулверхэмптон
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
17:00
НьюкаслНе начат
Лутон Таун
17:00
БорнмутНе начат
Астон Вилла
17:00
БрентфордНе начат
Брайтон
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
16:00
ЛеччеНе начат
Рома
19:00
ЛациоНе начат
Эмполи
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
16:30
ДармштадтНе начат
Кёльн
16:30
БохумНе начат
Хайденхайм
16:30
БаварияНе начат
Фрайбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Унион
16:30
БайерНе начат
Боруссия Д
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
18:00
ГаврНе начат
ПСЖ
22:00
КлермонНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетик
23:00
МальоркаНе начат

Гранат: "Динамо" может взять оба трофея, но не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист Владимир Гранат высказался о московском "Динамо".
Фото: РФС
"Понятно, что команде все по силам, и они могут взять оба трофея, но не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений. Это относится и к игрокам, и к тренерскому штабу. Сейчас нужно идти от матча к матчу и делом доказывать свои амбиции", - цитирует Граната "СЭ".

Ранее главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заявил, что его команде по силам бороться за победу в РПЛ и в Кубке России. После 21-го сыгранного тура "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. Московский клуб сыграет с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно клуб не совершил ни одного приобретения. В 23-м туре РПЛ "Дианмо" сыграет со "Спартаком" на "ВТБ Арене".

Владимир Гранат Динамо Марцел Личка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится