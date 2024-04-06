"Понятно, что команде все по силам, и они могут взять оба трофея, но не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений. Это относится и к игрокам, и к тренерскому штабу. Сейчас нужно идти от матча к матчу и делом доказывать свои амбиции", - цитирует Граната "СЭ".
Ранее главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заявил, что его команде по силам бороться за победу в РПЛ и в Кубке России. После 21-го сыгранного тура "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. Московский клуб сыграет с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно клуб не совершил ни одного приобретения. В 23-м туре РПЛ "Дианмо" сыграет со "Спартаком" на "ВТБ Арене".
Гранат: "Динамо" может взять оба трофея, но не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений
Бывший футболист Владимир Гранат высказался о московском "Динамо".
Фото: РФС