"При назначении Магомеда Адиева делается ставка на перемены, которые должны повлиять на "Ахмат", чтобы команда выправила ситуацию. В руководстве "Ахмата" рассчитывают, что Адиев найдёт нужные слова и нужный подход к футболистам", - заявил Точилин.
Возглавлявший в отборочном этапе Чемпионата Европы-2024 сборную Казахстана Магомед Адиев был назначен новым главным тренером грозненского "Ахмата". Специалист сменил на посту тренера чеченской команды Мирослава Ромащенко. Напомним, после поражения в 1/4 финала "Пути регионов" от "Оренбурга" (0:1), Мирослав Ромащенко обратился к руководству "Ахмата" с просьбой об отставке.
Ранее сообщалось, что Магомед Адиев будет совмещать работу во главе "Ахмата" с тренерской деятельностью в сборной Казахстана.
Источник: "Чемпионат"
Точилин - о назначении Адиева: делается ставка на перемены, которые должны повлиять на "Ахмат"
Российский тренер Александр Точилин высказался о назначении наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева в "Ахмат".
Фото: "Чемпионат"