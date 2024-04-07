"О нем говорят больше, чем о любом другом человеке. Каждое слово Абаскаля разбирают на атомы, ну сколько можно? Хватит о нем говорить. Он ничего не добился в футболе. Дайте ему футбольный мяч — он и ста метров не пробежит", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Сегодня, 7-го апреля "Спартак" сыграет с "Динамо" в 23-м туре РПЛ, встреча состоится в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. "Красно-белые" располагаются на седьмой строчке с 32-мя очками. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля не одержала ни одной победы в чемпионате России и не забили ни одного мяча.
Мостовой: дайте Абаскалю футбольный мяч — он и ста метров не пробежит
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"