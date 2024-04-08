"Почему не получается стабильно набирать очки? Не знаю. Осмелюсь предположить, что это какое-то внутреннее давление от нашего места в таблице. Подсознательно это нам мешает. Мы ведь хорошо играем. Надо только набирать очки и стараться выигрывать следующие встречи", - цитирует Козлова "Чемпионат".
В текущем сезоне Данила Козлов провел за калининградскую "Балтику" пять матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 300 тысяч евро. Ранее он выступал за петербургский "Зенит". После 21-го сыгранного тура команда Сергея Игнашевича занимает 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков. "Балтика" уступила московскому ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Виктор Давила.
Полузащитник "Балтики" Козлов: какое-то внутреннее давление от нашего места в таблице. Подсознательно это нам мешает
Полузащитник "Балтики" Данила Козлов высказался о результатах команды.
Фото: ФК "Балтика"