Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 0 0 0
РубинПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
21:45
ИнтерНе начат

Полузащитник "Балтики" Козлов: какое-то внутреннее давление от нашего места в таблице. Подсознательно это нам мешает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Балтики" Данила Козлов высказался о результатах команды.
Фото: ФК "Балтика"
"Почему не получается стабильно набирать очки? Не знаю. Осмелюсь предположить, что это какое-то внутреннее давление от нашего места в таблице. Подсознательно это нам мешает. Мы ведь хорошо играем. Надо только набирать очки и стараться выигрывать следующие встречи", - цитирует Козлова "Чемпионат".

В текущем сезоне Данила Козлов провел за калининградскую "Балтику" пять матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 300 тысяч евро. Ранее он выступал за петербургский "Зенит". После 21-го сыгранного тура команда Сергея Игнашевича занимает 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков. "Балтика" уступила московскому ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Виктор Давила.

Балтика Данила Козлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится