- Непросто бороться за выживание. Но у меня и в других клубах были такие ситуации. Думаю, у нас есть качества. И мы показали, что у нас хорошая команда. Мы можем обыграть любого соперника. Впереди восемь матчей, каждая игра как финал. Мы постараемся остаться в элите. Думаю, мы хорошо выглядим в атаке, - передаёт слова Бистровича "Чемпионат".
Матч 23 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Балтика" завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. После этого поражения калининградцы с 17 очками в 22 матчах занимают 15 место в таблице, находясь в зоне прямого вылета, отставание команды главного тренера Сергея Игнашевича от зоны стыковых матчей составляет 3 очка.
В 22 сыгранных матчах РПЛ "Балтика" забила 14 голов, что является худшим показателем в лиге (у остальных клубов - не менее 19).
Бистрович - после матча с "Зенитом": "Балтика" может обыграть любого соперника, у нас хорошая команда
Полузащитник калининградской "Балтики" Кристиян Бистрович оценил перспективы своей команды в борьбе за выживание в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"