"Если бы Федора чаще выпускали с Тюкавиным в паре, он бы показывал хорошую игру со временем. Не знаю, как он тренируется, в каком он состоянии. Понятно, что ему не хватает игрового времени. Как мне это видится, его игровые качества не сильно снизились. У него есть и скорость, и удар, и голова. Он может передать опыт и мастерство молодёжи", - сказал Булыкин.
Сейчас Федору Смолову 34 года, форвард начинал свою карьеру в московском "Динамо", но пика формы достиг в "Краснодаре", где в сезоне 2015/16 забил 20 голов и отдал 8 голевых передач.
В текущем сезоне на счету у Смолова пять забитых мячей и четыре ассиста в 27 матчах за динамовцев. По данным Opta Sports, нападающий не забивает на протяжении 18 игр, если не учитывать голы, забитые с пенальти. Последний раз Федор Смолов поражал ворота в сентябре прошлого года в матче с "Пари НН" (1:1).
Другой нападающий динамовцев Константин Тюкавин в этом розыгрыше РПЛ сыграл 22 матча, в которых отличился девятью голами и сделал семь голевых передач.
Источник: Metaratings.ru
Булыкин: если бы Смолова чаще выпускали с Тюкавиным в паре, он бы показывал хорошую игру
Бывший футболист "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о положении нападающего Федора Смолова в стане бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"