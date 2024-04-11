- Команда работает в плановом режиме. Вода в основном в пойме Урала, что касается Оренбурга. Мы уже играли с "Рубином", когда был режим ЧС в Оренбургской области, никаким образом это на матче не сказалось. На игру с "Пари НН" никакого влияния паводок не окажет.
Встреча между "Оренбургом" и "Пари Нижний Новгород" состоится в воскресенье, 14 апреля. Матч пройдет на стадионе "Газовик", начало - в 12:00 по московскому времени. В преддверие очного противостояния нижегородцы занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 22 играх. Оренбуржцы набрали 23 балла и располагаются на 12-й строчке. Отрыв "Оренбурга" от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон составляет на данный момент три очка.
Источник: ТАСС
Президент "Оренбурга": паводок не окажет никакого влияния на матч 24-го тура РПЛ с "Пари НН"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что матч 24-го тура чемпионата России против "Пари НН" состоится, как и запланировано, несмотря на паводок в Оренбургской области.
Фото: ФК "Оренбург"