"Дзюба по своему стилю идеально подошёл бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст. Китайцы будут бегать и создавать ему моменты, а Дзюба — решать, на опыте. Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба. Футболисты такого типа очень востребованы в топ-клубах Китая", - сказал Жуков.
Дзюба сейчас выступает за московский "Локомотив", контракт 34-летнего нападающего с московским клубом истекает в конце текущего сезона. Недавно появилась информация о том, что форвард может перейти в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет Леонид Слуцкий. В нынешнем сезоне Артем Дзюба забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 19 матчах за "железнодорожников".
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Цанчжоу" Жуков: Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу
Российский игрок китайского клуба "Цанчжоу" Георгий Жуков прокомментировал информацию о том, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Фото: ФК "Локомотив"